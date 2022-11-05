Командам «Алмаз-Антей» вручили чемпионские кубки за победу в ЮФЛ Северо-Запада

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





Триумфально завершился для команд футбольного клуба «Алмаз-Антей» первый сезон в Юношеской футбольной лиге Северо-Запада. Заводские коллективы стали чемпионами и в турнире среди футболистов 2007 года рождения, и 2008 года рождения.

Кроме того, игроки «Алмаз-Антей» оказались в числе лучших футболистов. В команде 2007 года рождения Владимир Ловчев признан лучшим защитником, Вячеслав Корнеев — лучшим полузащитником, лучшим бомбардиром — Егор Савин, а игроком сезона — Богдан Суриков.



В команде 2008 года рождения Филипп Нуретдинов стал лучшим защитником, а Тимофей Дмитриевич Иванов — лучшим полузащитником.



Награждение ребят прошло в торжественной обстановке 4 ноября на «Газпром-Арене».

Награды вручали полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, генеральный директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», президент ФК «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников, заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, а также бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин.

— Во втором сезоне ЮФЛ мы запустили на Северо-Западе уже две возрастные группы, три школы дебютировали в турнире. Всего было проведено 264 матча. Поэтому хочу поблагодарить каждого принимавшего участие в организации турнира, а также отдельно — полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александра Владимировича Гуцана и генерального директора СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», президента ФК «Алмаз-Антей» Михаила Подвязникова. ЮФЛ — важный для нас проект. Приятно, что мы уже видим наглядные результаты его проведения. Так, если говорить о межрегиональной ЮФЛ «Северо-Запад», то ее игроки уже приглашаются на учебно-тренировочные сборы национальных команд в своих возрастах. Восемь футболистов лиги подписали первые профессиональные контракты, что тоже является для нас важным результатом.

Фото: пресс-служба футбольного клуба «Алмаз-Антей» Фото: пресс-служба футбольного клуба «Алмаз-Антей» Фото: пресс-служба футбольного клуба «Алмаз-Антей» Поделиться Поделиться





Также Дюков отметил, что развитие федеральных и межрегиональных ЮФЛ — один из приоритетных проектов РФС. Всего за два года ЮФЛ стала одним из крупнейших в мире регулярных футбольных турниров для юношей. В общей сложности ЮФЛ в 2022 году объединил 167 команд из 63 регионов России в рамках четырех федеральных и шести межрегиональных лиг: Дальний Восток, Северо-Запад, Сибирь, Приволжье, Центр и Юг.



— Мы очень благодарный РФС и президенту федерации футбола Санкт-Петербурга Елене Илюхиной за то, что нам предложили принять участие в этом прекрасно соревновании, — говорит президент ФК «Алмаз-Антей», генеральный директор СЗРЦ Концерна ВКО «Алмаз-Антей», Михаил Подвязников. — Мы очень довольны нашими результатами, хотя первые места — это не наша самоцель. У нас все-таки не академия, и даже не спортивная школа. Фактически мы просто заводская команда, которая называется «Алмаз-Антей», которая раньше существовала на базе завода «Большевик», потом — Обуховского завода. Поэтому для нас это дань истории. Наши футболисты играют с определенной философией. Мы гордимся тем, что мы сумели сделать и будем делать дальше. Нам бы очень хотелось принимать участие в федеральном ЮФЛ, потому что на уровне Северо-Запада степень сопротивления для нас все-таки маловата. Мы бы хотели, чтобы ребята не теряли квалификацию. Но мы рады, что у нас девять человек приглашены в сборные России по своим возрастам. Для нас это фантастический результат. Надеемся, что кто-то из этих ребят когда-нибудь окажется в основной сборной России.

О желании выступать в федеральной ЮФЛ также заявил спортивный директор ФК «Алмаз-Антей» Максим Крычанов.

— Конечно, если смотреть в таблицу, то у нас все отлично, — заявил Крычанов. — Но это был трудный путь с точки зрения тренировочного процесса. Не во всех играх мы встречали то сопротивление, которое мы хотели бы. Нам приходилось самим себе что-то в тренировочном процессе усложнять. Ребят надо было все время держать в тонусе, особенно во втором круге, постоянно объяснять им, что мы должны соответствовать своим требованиям, эмблеме на груди и нашей философии.



В конце Максим Крычанов также выразил надежду, что в следующем сезоне команды «Алмаз-Антей» смогут выступить в ЮФЛ уже на федеральном уровне.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

