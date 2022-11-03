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    Патрушев сообщил о предотвращении теракта на ЗАЭС и сделал другие заявления

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    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 3 ноября сделал несколько заявлений. В частности, он сообщил, что российские спецслужбы предотвратили теракт на Запорожской АЭС.

    Терактом он назвал и нападение на суда, обеспечивающие работу гуманитарного коридора в рамках «зерновой сделки».

    Он коснулся также ЧП на «Северных потоках». По его словам, основным выгодополучателем этих терактов являются США. Великобритания же участвовала в их планировании.

    Патрушев также подчеркнул, Киев при содействии Запада готовит «грязную бомбу», применение которой может стать катастрофой.

    Кроме того, он затронул тему образования. США, по его словам, финансируют подготовку учебников для государств СНГ, которые распространяют искажённое видение истории СССР.

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