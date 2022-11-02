Петербуржцы меньше умирали и чаще женились в первые 8 месяцев 2022-го, чем год назад. Но население сокращается

Почти 10 тысяч человек составила естественная убыль в Петербурге за январь–август 2022 года. Год назад она была вдвое больше.



Согласно отчету Росстата, за первые 8 месяцев года в Петербурге родились 34 126 человек, умер — 44 071. Таким образом, убыль населения — 9 945 человек; в 2021 году за аналогичный период она составила 20 172 человека (при 35 532 рождениях и 55 704 смертях).



В ряде регионов этот показатель в 2022 году оказался значительно выше, чем в Петербурге: например, в Московской области (19 518 человек), Краснодарском крае (18 732), Ростовской области (19 576). При этом прирост населения показали не так много субъектов: лидерами стали Дагестан (рождаемость превысила смертность на 16 164 человека), Чеченская республика (14 992), Тюменская область (8 258). В Москве и Ленинградской области убыль населения составила 3 063 и 9 833 человека, соответственно. В целом по России — 424,9 тысячи человек.

