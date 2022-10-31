В Выборге школьник впал в кому на детской площадке

Учащегося пятого класса нашли без сознания на детской площадке у дома 36 по Приморскому шоссе в Выборге. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 октября.



Сообщение о мальчике поступило в полицию накануне вечером. Прибывшие на место сотрудники застали пятиклассника, которого тут же госпитализировали на машине скорой помощи. Врачи диагностировали у школьника закрытую черепно-мозговую травму, на момент поступления в больницу он был в коме, присутствовал запах алкоголя.

