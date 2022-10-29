Штормовой ветер сдует аномальное тепло из Петербурга. Одним днём не обойдётся

В Петербурге аномально тепло, но это ненадолго. К вечеру субботу в городе начнёт крепчать ветер, в воскресенье порывы могут быть штормовыми.

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на синоптиков, 30 октября в городе ожидается усиление ветра до 23 м/с. По шкале Бофорта это шторм. Вместе с ним, судя по прогнозам, стоит ждать похолодание.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в воскресенье температура за окном опустится до 4 градусов — пока ещё выше нуля.