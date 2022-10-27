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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступает на Валдае

    Боевые действия на Украине

    Путин назвал соотношение потерь России и Украины

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    8 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин считает, что украинские власти «не жалеют» людей в ходе боевых действий и не думают об интересах страны, а просто защищают свои украденные миллиарды в западных банках. Такое заявление он сделал 27 октября на заседании клуба «Валдай».

    «Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Говорю об этом с сожалением, потери бывают один к десяти, один к восьми, в последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем», — сказал Путин.

    Последний раз потери российских войск в ходе СВО называл глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 21 сентября. По его словам, на тот момент они составляли 5 937 человек. Украина же, по его словам, потеряла погибшими 61 207 военных.

    Комментарии 8

    MidNightWoodpecker27 Окт 2022 в 21:24
    То есть потери атакующих в десять раз ниже обороняющихся? Да он у нас сказочный стратег!
    +0−0
    26592706627 Окт 2022 в 20:46
    "Украина же, по его словам, потеряла погибшими 61 207 военных."

    Ему из Украины отчитываются по каждому погибшему?
    +3−1
    Ленинградский партизан27 Окт 2022 в 20:45
    сомнения у меня что россиян берегут
    +3−1
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