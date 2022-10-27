Путин назвал соотношение потерь России и Украины

Президент РФ Владимир Путин считает, что украинские власти «не жалеют» людей в ходе боевых действий и не думают об интересах страны, а просто защищают свои украденные миллиарды в западных банках. Такое заявление он сделал 27 октября на заседании клуба «Валдай».

«Не жалеют и борются с Россией до последнего украинца. Говорю об этом с сожалением, потери бывают один к десяти, один к восьми, в последнее время почти всегда один к семи, один к восьми. Людей не жалеют совсем», — сказал Путин.