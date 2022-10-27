Театр, да не тот. Осужденный условно за хищение миллионов на стройке Минкульта бизнесмен Корнеев едет жить в колонию

Признанный виновным в хищении миллионов на театральных стройках Максим Корнеев больше года провел на свободе с условным сроком. Но суд апелляционной инстанции решил, что исправляться в глазах общества ему все же лучше за решеткой.

О решении Санкт-Петербургского городского суда 27 октября сообщает объединенная пресс-служба. Суд первой инстанции приговорил Корнеева к условному сроку по нескольким эпизодам мошенничества, это было в июле 2021 года. Обжаловать решение собирался и сам осужденный — вину он не признавал.

Горсуд решил приговор изменить и назначил ему наказание в 5,5 года колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда. С момента задержания и как минимум до начала рассмотрения дела по существу Корнеев находился в изоляторе, где сутки приравниваются к полутора в колонии. Компания Корнеева «Стройсоюз-СВ» выиграла контракт на проектирование новой сцены Театра Европы, это было в 2015 году. Дверь госзаказа он открывал фразой «ноги переломаю», которая была адресована сотруднику АО «Институт деловой репутации» — эта организация не слишком высоко оценила бизнес Корнеева, что могло сказаться на итогах госзакупки. Но не сказалось. Когда к 2018 году никакого театра на Звенигородской так и не появилось, Корнеева задержали и начался долгий процесс разматывания клубка бюджетных денег.

Выделяла деньги Северо-Западная дирекция Минкульта своему подрядчику, «Театрально-декорационным мастерским», а уже ТДМ привлекли на субподряд «Стройсоюз-СВ». Как писала «Фонтанка», за передвижением денег по просьбе ФСБ проследило региональное управление Росфинмониторинга. Оказалось, что ТДМ не справлялись с подрядами и многократно перекредитовывались, а следа Корнеева в порядке этих расчетов обнаружено не было. Когда дело Корнеева дошло до суда, в нем внезапно потерялся потерпевший, экс-директор ТДМ Владимир Халиф — в августе 2018 года компания была признана банкротом и ее делами руководил конкурсный управляющий.

Вместе с Корнеевым обвинение было предъявлено уже бывшему заместителю директора по экономике и финансам Северо-Западной дирекции Минкульта Вячеславу Карасеву. Он признался, что помогал Корнееву с подрядами за миллион рублей. Суд освободил его от судимости, наказав судебным штрафом.

В итоге Корнеева признали виновным в хищении 45 миллионов при проектировании новой сцены Академического Малого драмтеатра и еще 209 миллионов при поставке оборудования на оснащение филиала Московского художественного театра имени Чехова (МХТ).