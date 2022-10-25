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    Путин выступит на заседании Координационного совета

    С докладами также выступят Михаил Мишустин и Сергей Собянин

    1947
    1 комментарий

    Сегодня президент России Владимир Путин проведёт онлайн-заседание координационного совета по обеспечению потребности войск на спецоперации. С докладами о своей работе выступят премьер-министр Михаил Мишустин (глава координационного совета) и мэр Москвы Сергей Собянин. Мы следим за всем происходящим в нашей онлайн-трансляции.

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    Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений для региональных властей на вчерашнем заседании совета. Среди них были следующие:

    • контроль распределения вещевого довольствия;
    • формирование резервов;
    • грамотное построение обратной связи с мобилизованными и их семьями по вопросам начисления денежного сожержания.
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    Одна из недавних проблем, волнующих власти и Минобороны РФ в частности — применение киевскими властями «грязной бомбы». В ведомстве считают, что подобная провокация возможна. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, у России есть конкретная информация об институтах на Украине, которые способны сделать «грязную бомбу», и власти предприняли необходимые шаги для постановки этого вопроса в международных структурах.

    Мы спросили у физика-ядерщика, насколько возможно применение такого оружия.

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    Цель координационного совета — оперативно принимать меры для формирования и выполнения целевого задания по всем ключевым направлениям. В их числе:

    • поставка оборудования и техники для военных;
    • проведение строительных работ;
    • предоставление транспорта.

    — Задача, поставленная главой государства, — повышение устойчивости работы экономики и промышленности. Федеральные министерства и ведомства, а также региональные власти должны четко и слаженно решать вопросы обеспечения потребностей наших вооруженных сил, — отмечал Михаил Мишустин. — Необходимо задействовать все возможности оборонно-промышленного комплекса, чтобы нарастить выпуск востребованной продукции. К этой работе нужно привлекать и бизнес.

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    На сегодняшнем заседании в режиме онлайн выступит президент России Владимир Путин, а затем слово будет предоставлено премьер-министру Михаилу Мишустину и мэру Москвы Сергею Собянину. Дальнейший обмен мнениями будет проходить в закрытом формате.

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    Премьер-министр Михаил Мишустин, возглавляющий Координационный совет, ранее рассказал об его составе. Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров будет отвечать за поставку всех видов вооружений и военной техники, средств связи по целевым заданиям Минобороны и ряд других вопросов, в том числе за вещевое имущество военнослужащих. Вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко будет курировать вопросы нормативно-правовой и финансовой основы, а также обобщать информацию.

    Также в совете будут созданы рабочие группы, которые возглавят вице-премьеры. Члены координационного совета займутся решением многих задач, в том числе обеспечением лекарствами, медизделиями и питанием военных.

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    Указ о создании Координационного совета Владимир Путин подписал на прошлой неделе, а его создание было анонсировано во время заседания Координационного совета 19 октября. Тогда же в четырех новых регионах РФ было объявлено военное положение.

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    Владимир ПутинМихаил МишустинСергей СобянинОбращение президентаКоординационный совет

    Комментарии 1

    25267490125 Окт 2022 в 14:17
    Будут призывать сплотиться и затянуть пояса.
    +1−0
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