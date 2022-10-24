Команда «Алмаз-Антей» 2009 года сыграет в «золотом» матче с СШОР «Зенит»

Победой футбольной команды «Алмаз-Антей» 2009 года рождения завершился матч заключительного тура первенства Петербурга против СШОР «Зенит». Заводская команда добилась права сыграть в «золотом» матче.
Судьбоносная встреча проходила 23 октября на стадионе «Алмаз-Антей».
Финальный свисток зафиксировал победу заводского клуба со счетом 2:0. Оба гола забил капитан Денис Грачев на 6-й и 14-й минутах.
«Ради справедливости: большую часть чемпионата мы возглавляли турнирную таблицу. Было бы жаль, если бы за весь сезон мы ни разу не выиграли у прямых конкурентов. Поэтому нашего желания хватило, чтобы выйти в «золотой» матч. Достаточно плотной была борьба на протяжении всего чемпионата. Сегодня мы очень рады результату. У нас есть несколько ребят, которые выделяются. Тот же Денис Грачев — лучший бомбардир чемпионата. Мы его привлекаем и к играм за команду на год старше на Кубке РФС. Он и там сумел отличиться, забив пять голов ребятам старше него», — заявил главный тренер команды Михаил Корчагин.
Теперь из-за равенства по очкам с СШОР «Зенит» команда «Алмаз-Антей» сыграет «золотой» матч, в котором и определится обладатель чемпионского титула.
Менее удачной получилась игра у команды «Алмаз-Антей» 2008 года рождения. Ребята проиграли ровесникам из СШОР «Зенит» со счетом 0:6. На состоянии команды могло сказаться то, что она буквально за 12 часов до игры приехала с Кубка РФС, проходившего в этом году в Сочи.
«В принципе мы выступили достойно. Взяли серебро — это лучше прошлогоднего результата, когда мы не попали в тройку. СШОР — это вообще одна из лучших команд России. Кто-то у нас сегодня еще не успел проснуться, где-то не хватило физических сил. Мы просто не успели восстановиться. Да, результат сегодняшнего матча неутешительный, но общим результатом мы довольны», — объяснил ситуацию тренер команды «Алмаз-Антей» 2008 года рождения Сергей Егоров.
«Я считаю, что наши юные футболисты справились с напряженным игровым сезоном, — говорит президент ФК «Алмаз-Антей», заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников. — Для непрофессионального клуба, по сути дворовой команды, играть на равных с ведущими профессиональными футбольными школами страны — огромное достижение и безусловный успех! Мы рады за наших талантливых воспитанников, даже если не всегда им удается стать чемпионами в футбольных баталиях. Мы видим безусловную пользу для развития и воспитания подрастающей молодежи. Поэтому концерн продолжает поддерживать этот благотворительный социальный проект и у воспитанников клуба впереди большое светлое будущее».