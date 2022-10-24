Команда «Алмаз-Антей» 2009 года сыграет в «золотом» матче с СШОР «Зенит»

«Ради справедливости: большую часть чемпионата мы возглавляли турнирную таблицу. Было бы жаль, если бы за весь сезон мы ни разу не выиграли у прямых конкурентов. Поэтому нашего желания хватило, чтобы выйти в «золотой» матч. Достаточно плотной была борьба на протяжении всего чемпионата. Сегодня мы очень рады результату. У нас есть несколько ребят, которые выделяются. Тот же Денис Грачев — лучший бомбардир чемпионата. Мы его привлекаем и к играм за команду на год старше на Кубке РФС. Он и там сумел отличиться, забив пять голов ребятам старше него», — заявил главный тренер команды Михаил Корчагин.

Менее удачной получилась игра у команды «Алмаз-Антей» 2008 года рождения. Ребята проиграли ровесникам из СШОР «Зенит» со счетом 0:6. На состоянии команды могло сказаться то, что она буквально за 12 часов до игры приехала с Кубка РФС, проходившего в этом году в Сочи.



«В принципе мы выступили достойно. Взяли серебро — это лучше прошлогоднего результата, когда мы не попали в тройку. СШОР — это вообще одна из лучших команд России. Кто-то у нас сегодня еще не успел проснуться, где-то не хватило физических сил. Мы просто не успели восстановиться. Да, результат сегодняшнего матча неутешительный, но общим результатом мы довольны», — объяснил ситуацию тренер команды «Алмаз-Антей» 2008 года рождения Сергей Егоров.

