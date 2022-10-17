Суд вынес приговор петербуржцу, который взял кредит, чтобы ликвидировать бывшую жену

Шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима определил Московский районный суд Петербурга Александру Красавину, который решил заказать свою бывшую жену. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
По версии следствия, контролер автопарка Красавин с января 2020 года по октябрь 2021 года «разработал преступный план убийства жены». Мотив — желание жить с совместной дочкой и нежелание платить алименты. За киллером Красавин решил далеко не ходить, нашел среди коллег. Тот сначала решил, что контролер шутит, а когда понял, что он серьезно, пошел в полицию.
В качестве аванса «киллер» получил полмиллиона. Оперативникам пришлось гримировать жертву и запихивать ее в багажник для красочного фото. Когда Красавин получил подтверждение убийства, принес «киллеру» более миллиона рублей. Там и был задержан. «Фонтанка» писала, что деньги для ликвидации экс-супруги петербуржец брал взаймы у банка.