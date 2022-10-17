Суд вынес приговор петербуржцу, который взял кредит, чтобы ликвидировать бывшую жену

Шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима определил Московский районный суд Петербурга Александру Красавину, который решил заказать свою бывшую жену. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба городской прокуратуры.



По версии следствия, контролер автопарка Красавин с января 2020 года по октябрь 2021 года «разработал преступный план убийства жены». Мотив — желание жить с совместной дочкой и нежелание платить алименты. За киллером Красавин решил далеко не ходить, нашел среди коллег. Тот сначала решил, что контролер шутит, а когда понял, что он серьезно, пошел в полицию.

