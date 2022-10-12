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    Путин предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб для Европы

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    Россия может направить утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» на «Турецкий поток». Об этом 12 октября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

    «Утраченный объем транзита газа по «Северным потокам» мы могли бы переместить в регион Черного моря. И сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего природного газа через Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для Европы», — сказал глава государства.

    По его словам, это было бы экономически целесообразно. Также в регионе выше и уровень безопасности.

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