«Быть царем — значит, принять свою судьбу в нужный момент». Каким показал Петра I Андрей Кравчук в трейлере нового фильма

Компания «Централ Партнершип» 12 октября поделилась первым трейлером фильма «Петр I. Последний царь и первый император» к 350-летию со дня рождения правителя.
Судя по описанию, картина претендует на исторический подход: говорится, что она «в деталях воссоздает исторические события в России XVII и XVIII веков, рассказывая, как Древняя Русь превратилась в Российскую империю и как строилось государство, которое стало фундаментом для современной России».
Режиссером ленты выступил Андрей Кравчук, снявший такие фильмы, как «Итальянец», «Адмиралъ», «Викинг», «Союз спасения»
«Мы старались совместить сложнопостановочные игровые сцены боев, драматических моментов жизни самого Петра с комментариями историков и художественной анимацией», — пояснил он замысел фильма.
Автор: Central Partnership/YouTube
В фильме, имеющем маркировку 12+, будут такие сцены, как битва при Нарве, битва за Азов, взятие Нотебурга, Стрелецкая казнь, первое празднование Нового года и начало большой стройки на месте будущего Санкт-Петербурга.
В картине сыграли Алексей Лукин, Даниил Муравьев, Иван Колесников, Вольфганг Черни, Максим Иванов, Ксения Утехова, Анастасия Мишина, Юлия Бочарова, Роман Коноплев, Александр Большаков и Василий Мичков, звучит закадровый голос Константина Хабенского.
В прокат лента производства компании 1–2–3 Production выйдет 3 ноября.