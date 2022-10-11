Сенатор Клишас: Внесение в список экстремистских организаций Meta* не повлияет на пользователей

Ситуация для пользователей после внесения Meta в список экстремистских организаций не изменится. Такое мнение 11 октября высказал член Совета Федерации Андрей Клишас.
«Пользователи продуктов Meta закон не нарушают. Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta», — написал он в своем telegram-канале.
Он также добавил, что нет никаких ограничений в отношении WhatsApp.
Ранее стало известно о внесении Meta в «чёрный список» Росфинмониторинга. При этом 20 июня вступило в силу решение Тверского суда столицы о признании Meta Platforms Inc. экстремистской и запрещенной.
*Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.