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    Сенатор Клишас: Внесение в список экстремистских организаций Meta* не повлияет на пользователей

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    Ситуация для пользователей после внесения Meta в список экстремистских организаций не изменится. Такое мнение 11 октября высказал член Совета Федерации Андрей Клишас.

    «Пользователи продуктов Meta закон не нарушают. Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta», — написал он в своем telegram-канале.

    Он также добавил, что нет никаких ограничений в отношении WhatsApp.

    Ранее стало известно о внесении Meta в «чёрный список» Росфинмониторинга. При этом 20 июня вступило в силу решение Тверского суда столицы о признании Meta Platforms Inc. экстремистской и запрещенной.

    *Meta — организация признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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