Сенатор Клишас: Внесение в список экстремистских организаций Meta* не повлияет на пользователей

Ситуация для пользователей после внесения Meta в список экстремистских организаций не изменится. Такое мнение 11 октября высказал член Совета Федерации Андрей Клишас.



«Пользователи продуктов Meta закон не нарушают. Правовая ситуация никак не изменилась с момента вынесения решения судом в отношении продуктов Meta», — написал он в своем telegram-канале.

Он также добавил, что нет никаких ограничений в отношении WhatsApp.