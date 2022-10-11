Ко всем губернаторам и командующим войсками обратился главврач детской больницы Раухфуса

Главный врач детского петербургского многопрофильного центра Вячеслав Детков предложил помощь детям военнослужащих, участвующих или принимавших участие в СВО. «Фонтанка» узнала подробности.
«Мы готовы оказывать плановую и экстренную помощь детям военнослужащих в приоритетном порядке и в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи...» — подчеркивает Вячеслав Детков в своем письме, которое 10 октября он разослал 85 губернаторам, главам республик, руководителям администраций недавно присоединенных республик областей и командующим войсками федеральных округов РФ. По данным нашего издания, к письму приложен и список так называемых профилей, по которым оказывается помощь.
Это нейрохирургия, офтальмология, хирургия, эндокринология и другие направления.
Что касается указанного в документе «приоритетного порядка» оказания помощи детям, то фразу можно перевести как «без очереди». Напомним, что в больнице Раухфуса, как и в большинстве российских клиник, есть плановая госпитализация, а на некоторые операции очередь здесь достигает 8 месяцев. Под военнослужащими подразумеваются все солдаты и офицеры, добровольцы, сотрудники силовых ведомств, участвующие или участвовавшие в спецоперации с 24 февраля этого года.
В конце обращения к своей официальной должности — главный врач Вячеслав Детков подписал и свое звание: полковник медицинской службы запаса.