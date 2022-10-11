    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 5

    3 м/с, южн

    763мм

    83%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd62.31eur60.8

    Боевые действия на Украине

    Ко всем губернаторам и командующим войсками обратился главврач детской больницы Раухфуса

    26286
    28 комментариев

    Главный врач детского петербургского многопрофильного центра Вячеслав Детков предложил помощь детям военнослужащих, участвующих или принимавших участие в СВО. «Фонтанка» узнала подробности.

    «Мы готовы оказывать плановую и экстренную помощь детям военнослужащих в приоритетном порядке и в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи...» — подчеркивает Вячеслав Детков в своем письме, которое 10 октября он разослал 85 губернаторам, главам республик, руководителям администраций недавно присоединенных республик областей и командующим войсками федеральных округов РФ. По данным нашего издания, к письму приложен и список так называемых профилей, по которым оказывается помощь.

    Это нейрохирургия, офтальмология, хирургия, эндокринология и другие направления.

    Что касается указанного в документе «приоритетного порядка» оказания помощи детям, то фразу можно перевести как «без очереди». Напомним, что в больнице Раухфуса, как и в большинстве российских клиник, есть плановая госпитализация, а на некоторые операции очередь здесь достигает 8 месяцев. Под военнослужащими подразумеваются все солдаты и офицеры, добровольцы, сотрудники силовых ведомств, участвующие или участвовавшие в спецоперации с 24 февраля этого года.

    В конце обращения к своей официальной должности — главный врач Вячеслав Детков подписал и свое звание: полковник медицинской службы запаса.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 28

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close