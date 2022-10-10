Финское консульство возвращает россиянам паспорта без виз, а плату оставляет себе

Россияне, которые подавали документы на визы Финляндии в туристических целях, начали получать паспорта обратно. В них нет «шенгена» — их документы перестали рассматривать уже после подачи. Но и деньги возвращать финны не планируют.

«Принципиальным решением правительства Финляндии от 29.09.2022 въезд в Финляндию граждан Российской Федерации в туристических целях ограничен с 30.09.2022. По приказу Министерства иностранных дел Финляндии прекращен процесс рассмотрения заявлений на туристическую визу, поданных до 30.09.2022 (за исключением установленных правительством Финляндии отдельных случаев. Паспорт возвращается владельцу. Сбор за рассмотрение заявления и сервисный сбор визового центра не возвращаются», — говорится в бумаге, которую выдают россиянам, подавшим документы на финские визы.