Финское консульство возвращает россиянам паспорта без виз, а плату оставляет себе

Россияне, которые подавали документы на визы Финляндии в туристических целях, начали получать паспорта обратно. В них нет «шенгена» — их документы перестали рассматривать уже после подачи. Но и деньги возвращать финны не планируют.
«Принципиальным решением правительства Финляндии от 29.09.2022 въезд в Финляндию граждан Российской Федерации в туристических целях ограничен с 30.09.2022. По приказу Министерства иностранных дел Финляндии прекращен процесс рассмотрения заявлений на туристическую визу, поданных до 30.09.2022 (за исключением установленных правительством Финляндии отдельных случаев. Паспорт возвращается владельцу. Сбор за рассмотрение заявления и сервисный сбор визового центра не возвращаются», — говорится в бумаге, которую выдают россиянам, подавшим документы на финские визы.
На форуме Littleone пострадавшие от этого решения россияне возмущаются, как они пишут, «свинским отношением» Финляндии: «Это замечательно, конечно, но я не понимаю, за что я деньги отдала, просто за то, что мои документы туда-обратно прокатили. Мои документы даже не рассматривали, ибо они все вернулись».
«Фонтанка» не смогла получить разъяснения на горячей линии визового центра VFS Global на Марата. Номер недоступен. В визовом центре в Москве автоинформатор рекомендовал писать обращение через сайт.
После введения ограничений в Финляндии, как писала «Фонтанка», пограничники начали разворачивать россиян прямо на границе и лишать их виз. Подробнее о новой политике читайте здесь.