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    Боевые действия на Украине

    Удары по Украине потрясли страны НАТО. Первая реакция западных политиков

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    Западные политики и чиновники «решительно осудили» ракетные удары по Украине 10 октября. В частности, в таком духе высказался пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также осудил «ужасные и неизбирательные нападения» на гражданскую инфраструктуру на Украине.

    Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в соцсетях: «Таким действиям не место в 21-м веке... Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе».

    Свою поддержку Украине высказали также официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт и глава канадского МИД Мелани Жоли.

    Итальянский МИД считает ракетные удары по Украине неоправданными. «Италия потрясена ракетными ударами по центру Киева и другим украинским городам сегодня утром. Мы подтверждаем нашу непоколебимую и твердую поддержку Украине и ее народу», — заявили в Риме.

    Как уже писала «Фонтанка», утром 10 октября на Украине произошла серия взрывов (смотрите карту). Президент страны Владимир Путин сообщил, что «массированный удар высокоточным оружием большой дальности» был нанесен по предложению Минобороны и по плану Генштаба. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) на данный момент не было.

    Онлайн-трансляцию, посвящённую сегодняшним событиям, читайте на «Фонтанке».

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