Удары по Украине потрясли страны НАТО. Первая реакция западных политиков

Западные политики и чиновники «решительно осудили» ракетные удары по Украине 10 октября. В частности, в таком духе высказался пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг также осудил «ужасные и неизбирательные нападения» на гражданскую инфраструктуру на Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в соцсетях: «Таким действиям не место в 21-м веке... Мы поддерживаем Украину. Дополнительная военная поддержка со стороны ЕС уже на подходе».