Минобороны РФ: Все назначенные объекты на Украине поражены

Министерство обороны РФ подтвердило факты нанесения ударов по территории Украины 10 октября.
«Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины», — говорится в сообщении.
Уточняется, что цель достигнута, «все назначенные объекты поражены».
Как уже писала «Фонтанка», утром 10 октября на Украине произошла серия взрывов (смотрите карту). Президент страны Владимир Путин сообщил, что «массированный удар высокоточным оружием большой дальности» был нанесен по предложению Минобороны и по плану Генштаба. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решений об изменении статуса специальной военной операции (СВО) на контртеррористическую операцию (КТО) на данный момент не было.
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