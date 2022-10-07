Пресс-секретарь главы Республики Алтай, где не призвали ни одного человека: «Завершена работа по комплектованию возложенного подразделения»

Информацию о том, что в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека, прокомментировал 7 октября РБК пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. По его словам, закончилось «комплектование возложенного подразделения».
«Завершена работа по комплектованию возложенного подразделения, гражданам вручили мобилизационные предписания. С поступлением соответствующих указаний состоится отправка наших граждан в установленные сроки», — пояснил Максимов.
Он также добавил, что информация о квоте закрытая. В республике с момента объявления мобилизации, по его словам, 50 человек сами пришли в военкоматы, а ещё около 20 человек заключили контракт о прохождении военной службы.
Сенатор от региона Владимир Полетаев 7 октября сообщил в своём телеграм-канале, что «по словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек».
Напомним, частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента Путина. К 4 октября, по словам министра обороны Шойгу, 200 тысяч человек уже прибыли в армию. О выполнении плана по частичной мобилизации отчитались Тува и Бурятия, Красноярский край. Власти Орловской области по решению Минобороны приостановили частичную мобилизацию жителей.