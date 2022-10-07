Пресс-секретарь главы Республики Алтай, где не призвали ни одного человека: «Завершена работа по комплектованию возложенного подразделения»

Информацию о том, что в Республике Алтай в рамках частичной мобилизации не призвали ни одного человека, прокомментировал 7 октября РБК пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. По его словам, закончилось «комплектование возложенного подразделения».



«Завершена работа по комплектованию возложенного подразделения, гражданам вручили мобилизационные предписания. С поступлением соответствующих указаний состоится отправка наших граждан в установленные сроки», — пояснил Максимов.

