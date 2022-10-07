Ещё один регион отчитался о полном выполнении плана по мобилизации

«Красноярский край одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации. 4 октября к местам дислокации, определенным Министерством обороны России, были отправлены последние группы мобилизованных», — заявили в краевой администрации.



Чиновники добавили, что среди мобилизованных есть добровольцы, а также в военкоматах есть «данные тех, кто готов отбыть в войска, если мобилизация будет продолжена».

