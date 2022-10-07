Ещё один регион отчитался о полном выполнении плана по мобилизации

Красноярский край полностью выполнил план по частичной мобилизации граждан в вооружённые силы. Число мобилизованных неизвестно, сообщает 7 октября NGS24.RU.
«Красноярский край одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации. 4 октября к местам дислокации, определенным Министерством обороны России, были отправлены последние группы мобилизованных», — заявили в краевой администрации.
Чиновники добавили, что среди мобилизованных есть добровольцы, а также в военкоматах есть «данные тех, кто готов отбыть в войска, если мобилизация будет продолжена».
По данным издания, самый массовый отъезд мобилизованных пришелся как раз на вторник, 4 октября. Вечером из Красноярска ушел сначала состав из 16 вагонов по 54 полки в каждом, а затем еще 7 вагонов.
Ранее о выполнении плана по частичной мобилизации отчитались Тува и Бурятия. Власти Орловской области по решению Минобороны приостановили частичную мобилизацию жителей. Из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации пока не призван ни один человек.