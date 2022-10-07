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    Мобилизация

    Ещё один регион отчитался о полном выполнении плана по мобилизации

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    Красноярский край полностью выполнил план по частичной мобилизации граждан в вооружённые силы. Число мобилизованных неизвестно, сообщает 7 октября NGS24.RU.

    Фото: Артем Ленц/NGS24.RU
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    «Красноярский край одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации. 4 октября к местам дислокации, определенным Министерством обороны России, были отправлены последние группы мобилизованных», — заявили в краевой администрации.

    Чиновники добавили, что среди мобилизованных есть добровольцы, а также в военкоматах есть «данные тех, кто готов отбыть в войска, если мобилизация будет продолжена».

    Фото: Артем Ленц/NGS24.RU
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    По данным издания, самый массовый отъезд мобилизованных пришелся как раз на вторник, 4 октября. Вечером из Красноярска ушел сначала состав из 16 вагонов по 54 полки в каждом, а затем еще 7 вагонов.

    Ранее о выполнении плана по частичной мобилизации отчитались Тува и Бурятия. Власти Орловской области по решению Минобороны приостановили частичную мобилизацию жителей. Из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации пока не призван ни один человек.

    Фото: Артем Ленц/NGS24.RU
    Фото: Артем Ленц/NGS24.RU

    Частичная мобилизация в России началась 21 сентября по указу президента Путина. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что планируется призвать 300 тысяч резервистов и что к 4 октября 200 тысяч уже прибыли в армию.

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