Тува, затем Бурятия — два региона отчитались об окончании мобилизации

План по набору призывников выполнили Тува и Бурятия, вот-вот закончит Хакасия. Об этом сообщают главы регионов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался об окончании мобилизационных мероприятий 30 сентября, накануне с таким же заявлением выступил тувинский лидер. Пункты сбора закрываются, но продолжится работа с добровольцами.
Практически выполнен набор и в Хакасии, власти региона говорят об окончании мобилизации 30 сентября. Еще пару недель надо Алтайскому краю.
Частичная мобилизация по призыву 300 тысяч человек была обьявлена 21 сентбря.