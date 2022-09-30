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    Мобилизация

    Тува, затем Бурятия — два региона отчитались об окончании мобилизации

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    План по набору призывников выполнили Тува и Бурятия, вот-вот закончит Хакасия. Об этом сообщают главы регионов.

    Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался об окончании мобилизационных мероприятий 30 сентября, накануне с таким же заявлением выступил тувинский лидер. Пункты сбора закрываются, но продолжится работа с добровольцами.

    Практически выполнен набор и в Хакасии, власти региона говорят об окончании мобилизации 30 сентября. Еще пару недель надо Алтайскому краю.

    Частичная мобилизация по призыву 300 тысяч человек была обьявлена 21 сентбря.

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