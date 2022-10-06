Судья Арбитражного суда в Петербурге получил повестку в военкомат. Коллеги надеются, что он вернется на работу

Участники процессов, которые ведет в Арбитражном суде Петербурга и области судья Сергей Нетосов, сегодня столкнулись с закрытой в зал дверью. Объявление на входе объясняло это полученной мужчиной повесткой в военкомат.



На фото, которое 6 октября прислали читатели «Фонтанки», сообщается, что все заседание, которые намечены с 9 до 13 часов переносятся на 11 октября. Судья будет отсутствовать из-за исполнения указа президента о частичной мобилизации и необходимости уточнения документов по воинскому учету.