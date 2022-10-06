Школьницу из Казани отправили под домашний арест после неудачного поджога военкомата. Террористку в ней не узнали

Советский районный суд Казани на два месяца лишил прогулок и интернета одиннадцатиклассницу, задержанную после метания «коктейлей Молотова» в местный военкомат. Статью о теракте, обещанную поджигателям Генштабом, вменять ей не стали.



Школьницу определили под домашний арест до 3 декабря, пишет 116.RU со ссылкой на пресс-службу суда 5 октября. Девушку задержали два дня назад после попытки поджечь военкомат Советского района. По информации СМИ, она пришла на улице Журналистов ночью с тремя «коктейлями Молотова», два из которых она бросила в здание и промахнулась — загорелась только трава рядом. Несостоявшуюся поджигательницу задержали прохожие, полиции она рассказала, что посмотрела подобные ролики в соцсетях и решила повторить.