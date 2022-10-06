Школьницу из Казани отправили под домашний арест после неудачного поджога военкомата. Террористку в ней не узнали

Советский районный суд Казани на два месяца лишил прогулок и интернета одиннадцатиклассницу, задержанную после метания «коктейлей Молотова» в местный военкомат. Статью о теракте, обещанную поджигателям Генштабом, вменять ей не стали.
Школьницу определили под домашний арест до 3 декабря, пишет 116.RU со ссылкой на пресс-службу суда 5 октября. Девушку задержали два дня назад после попытки поджечь военкомат Советского района. По информации СМИ, она пришла на улице Журналистов ночью с тремя «коктейлями Молотова», два из которых она бросила в здание и промахнулась — загорелась только трава рядом. Несостоявшуюся поджигательницу задержали прохожие, полиции она рассказала, что посмотрела подобные ролики в соцсетях и решила повторить.
Ей вменяют традиционную в таких случаях статью — покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества (167 УК) с максимальной санкцией до 5 лет колонии. На прошлой неделе в Генеральном штабе ВС РФ заявили, что случаи поджогов не единичны, и предупредили, что это могут расценить как теракты, наказание за которые составляет до 15 лет лишения свободы.
Так, дело по террористической статье возбуждено в Новосибирске. Задержанный, по версии следствия, искал готовых жечь, но не успел воплотить планы в жизнь. Один из военкоматов в городе пытались сжечь и без его участия. Тушить дверь здания пришлось в Урюпинске, жгли в Петербурге. На фоне этих событий военкоматы в Ленобласти взяли под охрану полиция и Росгвардия, сообщали 47news.