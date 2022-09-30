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    Мобилизация

    «По заданию западных заказчиков» собирался жечь военкоматы. В Новосибирске ФСБ задержала подозреваемого в терроризме

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    Уголовное дело по статье о покушении на организацию террористического акта возбуждено в Новосибирской области региональным управлением ФСБ. В качестве подозреваемого задержан 23-летний молодой человек.

    О задержании безработного сибиряка 30 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления. Подозреваемый якобы искал людей, готовых сжигать военкоматы. Делал он это по заданию неких западных заказчиков, а в качестве цели преследовал устрашение населения и склонение местных жителей к осуждению боевых действий.

    Молодой человек арестован. Отмечается, что его дело никак не связано с реальными попытками поджога военкоматов.

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