«По заданию западных заказчиков» собирался жечь военкоматы. В Новосибирске ФСБ задержала подозреваемого в терроризме

Уголовное дело по статье о покушении на организацию террористического акта возбуждено в Новосибирской области региональным управлением ФСБ. В качестве подозреваемого задержан 23-летний молодой человек.

О задержании безработного сибиряка 30 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления. Подозреваемый якобы искал людей, готовых сжигать военкоматы. Делал он это по заданию неких западных заказчиков, а в качестве цели преследовал устрашение населения и склонение местных жителей к осуждению боевых действий.