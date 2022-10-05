Путин поручил опубликовать текст Конституции с изменениями после присоединения новых территорий

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции России с изменениями на основании законов о принятии новых территорий в состав страны.
В документе отмечается, что поправки вносятся в часть 1 статьи 65 Основного закона, в которой перечисляются субъекты, которые входят в состав страны. Теперь к ним добавятся Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области.
5 октября Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. Со дня включения этих территорий в состав России, то есть с 30 сентября, их жители признаются российскими гражданами.
Регион считается принятым в состав РФ с момента подписания договора и образования в составе государства нового региона. В случае с ЛНР и ДНР пределы территории новых республик «определяются границами территории <...>, установленными Конституцией <...>, на день ее образования и на день принятия в Российскую Федерацию <...> и образования в составе Российской Федерации нового субъекта».
Пределы Запорожской и Херсонской областей определяются границами этих территорий, «существовавшими на день принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта». При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков говорил, что по поводу границ данных территорий власти «продолжат советоваться с людьми, которые живут в этих областях».