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    Алла Пугачева отреагировала на потоки ненависти в свой адрес за высказывание в защиту Галкина

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    Алла Пугачева впервые публично отреагировала на критику, обрушившуюся на нее со стороны представителей власти, некоторых коллег и части пользователей Интернета после заявления в поддержку мужа. Певица опубликовала пост в соцсети, где высказалась о причине такой ненависти.

    «Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря», — написала она.

    Артистка предположила, что корни такой реакции на ее выступление — в рабской психологии.

    В конце сентября в СМИ появились слухи о возможном отъезде Пугачевой из России, которые, однако, ничем до настоящего момента не подкреплены. 1 октября издание Starhit сообщило, что замок примадонны в подмосковной деревне Грязь выставлен на продажу. Директор певицы отказалась комментировать эту информацию.

    16 сентября муж певицы Максим Галкин* был включен в реестр физлиц-иноагентов. После этого Алла Пугачева, прилетев в Россию, попросила также зачислить ее в список, заодно выразив свое мнение насчет спецоперации. За это певицу подвергли критике провластные знаменитости и политики и попросили проверить на предмет дискредитации российской армии.

    *Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

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