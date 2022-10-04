Алла Пугачева отреагировала на потоки ненависти в свой адрес за высказывание в защиту Галкина

Алла Пугачева впервые публично отреагировала на критику, обрушившуюся на нее со стороны представителей власти, некоторых коллег и части пользователей Интернета после заявления в поддержку мужа. Певица опубликовала пост в соцсети, где высказалась о причине такой ненависти.



«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря», — написала она.

