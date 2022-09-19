«Что ж ты делаешь, Алла!» Российские знаменитости осудили Пугачеву за высказывание в поддержку мужа

Звезды набросились на Аллу Пугачеву с критикой из-за ее поддержки собственного супруга — Максима Галкина* (признан иностранным агентом в РФ). Телеведущий Владимир Соловьев тут же «похоронил» Пугачеву. Его «гнев» обрушился на Аллу Борисовну сразу после ее возвращения в Россию в начале сентября. Теперь к нему присоединился Тимати, депутат Госдумы Петр Толстой, актриса Мария Шукшина, музыкальный критик Сергей Соседов. Но есть и те, кто поддержал, например Ксения Собчак. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировать демарш Пугачевой отказался.
Читайте также: О том, как заявление Пугачевой «взорвало» соцсети