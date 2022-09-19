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    «Что ж ты делаешь, Алла!» Российские знаменитости осудили Пугачеву за высказывание в поддержку мужа

    11961
    44 комментария

    Звезды набросились на Аллу Пугачеву с критикой из-за ее поддержки собственного супруга — Максима Галкина* (признан иностранным агентом в РФ). Телеведущий Владимир Соловьев тут же «похоронил» Пугачеву. Его «гнев» обрушился на Аллу Борисовну сразу после ее возвращения в Россию в начале сентября. Теперь к нему присоединился Тимати, депутат Госдумы Петр Толстой, актриса Мария Шукшина, музыкальный критик Сергей Соседов. Но есть и те, кто поддержал, например Ксения Собчак. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков комментировать демарш Пугачевой отказался.

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    Комментарии 44

    Hans-Christian19 Сен 2022 в 23:54
    мпозиторы, писавшие для Пугачёвой:

    Левон Мерабов,
    Фельцман,
    Певзнер,
    Высоцкий,
    Шаинский,
    Аверкин,
    Гамалия,
    Савельев,
    Кудряшов,
    Белостоцкая,
    Акимов,
    Вахнюк
    Зив,
    Алябьев,
    Глуз,
    Мовсесян,
    Белый,
    Таривердиев,
    Артемьев,
    Мажуков,
    Лозовой,
    Бонфа Луис Флориано,
    Чёрный,
    Дель Турко Рикардо/Бигацци Джанкарло,
    Тухманов,
    Гарин,
    Гаспарян,
    Ханок,
    Добрынин,
    Ефремов,
    Богословский,
    Шепета (Муромцев),
    Левитин,
    Зацепин,
    Антонов,
    Атовмян,
    Дога,
    Димитров,
    Заберский,
    Попова,
    Лядова,
    Минков,
    Мануков,
    Слободкин,
    Днепров,
    Баузе,
    Уэббер Эндрю Ллойд,
    Орбелян,
    Рычков,
    Евсеев,
    Феркельман,
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    Николаев,
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