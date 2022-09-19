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    Молодежь предлагает Пугачевой спеть «Мы ждём перемен» и сделать фит с Оксимироном

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    65 комментариев
    Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
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    К посту с просьбой причислить себя к иноагентам на странице Аллы Пугачевой в социальной сети почти 700 тысяч отметок «нравится».

    Причем лайки ставят не только звезды, разделяющее мнение иконы российско-советской эстрады. Отметки делают и молодые люди, не заподозренные в преклонении перед исполнительницей «Миллиона алых роз» и заискивании перед покровительницей, благодаря которой они пробились на сцену. Молодежь, которая знает «Арлекино» или «Метель», но не интересуется жизнью 72-летней певицы, вдруг открыла ее для себя. Так что даже в качестве пиар-хода заявление сработало на «отлично».

    В социальных сетях у Пугачевой множество страниц — кроме официальных их создает и армия фанатов. И многие из них цитируют на своих страницах фразу из обращения: «...Как настоящий патриот России, желаю моей любимой стране процветания, мирной жизни...»

    В комментариях на одной странице — почти поголовная поддержка, на другой — почти единодушное порицание, на третьей — холивар: поклонники разочарованы/поклонники одобряют, а не знавшие до сих пор, кто такая Алла Пугачева, удивляются, «почему все взрослое население не может быть таким же здравомыслящим, как Алла Борисовна», или: «Мне не интересно про бабулю».

    С 1980-х годов известна шутка про личность в истории: «Брежнев — мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачевой». С того времени выросло целое поколение, которое не то чтобы не знает, кто такая Пугачева, но не воспринимает ее фигурой №1 в стране и не считает мерилом отечественной совести. Тем большим было их удивление, когда они прочитали в своих телеграм-каналах новость про то, что Пугачева попросила признать ее иноагентом.

    Реакция в соцсетях молодежи такая: «Самая адекватная старушка страны», «сделала супеpпанч и выкрикнула «pаунд!»», «Всё. Монеточку и «Порнофильмы» забыли». И шутят в уверенности, что с ней-то после такого выступления ничего плохого не случится: «Да кто ж её посадит? Она же памятник!» Пост с просьбой признать иноагентом называют главным хитом Пугачевой под «Браво!», предлагают исполнить «Мы ждём перемен» Цоя, мол, «пиар так пиар».

    Молодежь пишет, что от нее-то уж такого не ожидали, выражают «респект и уважение», сравнивают с рок-музыкантами Кипеловым и Кинчевым — называют ТОП не их, а Пугачеву, и сами удивляются такому раскладу. В молодежных рядах мерилом оценки современности стал рэп, и его фанаты предполагают, что «если Алла Борисовна сделает фит с Мироном, это будет бомба». Так что не все поклонники рэпа не поддержали эпатажный выпад звезды (Тимати ее осудил).

    «Никогда не думала, что лайкну пост о Пугачевой!»

    «Алла Борисовна большое вам спасибо, извините, как певица со вкусом раньше мне вы были не очень, но человек, со своим мнением, я с вами, спасибо».

    Во «ВКонтакте» на странице Ренаты Литвиновой — война поколений. «Никогда не думала, что лайкну пост о Пугачевой! Но тут мимо не пройти». И тут же: «Совершенно глупый поступок немудрой женщины». «Главное в своих поступках понимать то, что хотим донести до общественности... И при этом не навредить себе... Алла великая и может себе это уже позволить будучи на пенсии», и ответ: «Как это развидеть, смешно до слез, детский сад».

    В комментариях к постам, цитирующим Пугачеву, певицу называют панибратски Аллой, Аллочкой, а еще «декабристкой»: «Ну прям жена декабриста…» — из-за того, что возмущена причислением мужа к иноагентам.

    Негативных отзывов на ее демарш тоже хватает: кто-то пишет, что Алла Борисовна упала в его глазах и предлагает уехать из страны, кто-то уважает за честность, но сожалеет о ней — лучше бы просто осталась певицей, и советует уехать из России, потому что покоя не будет.

    Правда, в любой ветке обсуждений в разных соцсетях нет-нет да промелькнет, что мы должны гордиться тем, что в нашей стране есть Алла Пугачёва, что она — икона, она — единственная, и никогда не будет даже подобия её.

    И безусловно признают: «А Алла лодочку-то раскачала...см. Сети...»

    Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 сентября отказался комментировать пост в соцсетях певицы Аллы Пугачевой с просьбой добавить её в список иностранных агентов вслед за мужем.

    «Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю как-то. Поэтому я не буду это комментировать», — сказал он (цитата по ТАСС).

    Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

    * Face признан иностранным агентом.

    Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

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