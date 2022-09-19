«Кто такая Алла Пугачева». Кто осудил главную певицу страны за поддержку мужа

Ирина Бужор/«Коммерсантъ» Фото: Поделиться Поделиться





После манифеста Аллы Пугачевой, которая попросила включить ее в реестр иноагентов вслед за мужем, некоторые публичные персоны поспешили публично осудить примадонну. До сих пор на протяжении десятилетий главная певица страны вела себя как совершенно системный человек, занимаясь исключительно своими собственными, в основном творческими делами. Желание разделить участь мужа — типичный жест русской женщины еще со времен декабристок — вызвало бурю эмоций в стане патриотически настроенной части общества. Прежде всего певице отказали именно в «русскости». Правда, высказывания много сказали в первую очередь о самих критиках — о Пугачевой вся страна давно всё знает и без них.

Общий посыл этих высказываний лапидарен как запрос в интернет-поисковике: «Да кто она такая?» Сравнительно немногочисленные высказывания патриотически настроенной элиты уже сейчас можно считать кратким справочником на тему «кто есть кто».

Одним из первых на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом отреагировал зампред Госдумы РФ и соавтор того самого закона Петр Толстой. Он заявил, что пожелание Аллы Борисовны не будет удовлетворено. «Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР, — сообщил Толстой в своем телеграм-канале. — Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у неё, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдёт. Победим без ее песен».

В комментарии к посту Пугачевой пришел рэпер Тимати (Тимур Юнусов), известный преимущественно не своими треками, а общепитом с бургерами и покупкой помещений покинувшего российский рынок «Старбакса». «Думаю, что поливать помоями свою «любимую» страну и хихикать над ее политическими решениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейский залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать «полного кавалера ордена» и споткнуться на получении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит, что «иноагент» полжизни проработал на федеральном Первом канале и именно по этой причине его узнала вся «любимая страна». Желаю вам удачи», — написал Тимати, вспомнив, что в 2019 году Пугачевой к ее 70-му юбилею не вручили, как многие ожидали, орден «За заслуги перед Отечеством» первой степени. Остальные степени этой награды у певицы к тому времени уже были. Причем сама Пугачева никак не высказывалась на тему «недовыданного» ордена.

«Покойтесь с миром, Алла Борисовна», — лаконично отметился в своем телеграм-канал ведущий Владимир Соловьев. Ранее он проходился по Пугачевой более многословно. В ответ примадонна сообщила, что, вернувшись в Россию, хочет «морду набить одному человеку». И опубликовала фото Соловьева. «Кто ты такая, Алла Пугачева! Ты была когда-то певицей, сейчас ты никто! Вообще странно, что кто-то интересуется ее мнениями. Какие у нее вообще могут быть мнения? Она что, военный эксперт, простите? Она что знает о дислокации наших войск? Она что, понимает в стратегии и тактике военного дела, простите? Она вообще кто и как? Она забыла вообще, кто она?» — высказался телеведущий Сергей Соседов. При этом 54-летний музыкальный критик отметил, что на протяжении всей жизни Пугачева говорит «одно и то же» и такая последовательная позиция кажется Соседову «скучной».

А актриса Мария Шукшина в своем телеграм-канале предположила, что Пугачева «осознает свою безнаказанность». Шукшина на протяжении всей пандемии коронавируса последовательно призывала страну «вставать» против вакцинации, игнорируя закон о «коронавирусных фейках». «С чего А. Пугачева решила, что наши солдаты, защищающие русских людей в Донбассе и свою страну, менее умные, чем она, и не понимают, за что проливают кровь? — написала Шукшина. — Именно они сражаются за Родину, за ее процветание и свободу. Считающих цели СВО иллюзорными там нет. Они все в других теплых местах. Поэтому, на мой взгляд, нашим воинам ее жалость не нужна. Они гораздо выше ее и морально, и духовно».

При этом нашлись знаменитости, которые поддержали Пугачеву.

«Вообще Алла Борисовна всегда умела делать настоящие и эффектные жесты. В 1986 году сама, пройдя все инстанции, организовала свой концерт в Чернобыле перед ликвидаторами аварии на АЭС, — напомнила своим подписчикам телеведущая Ксения Собчак. — Дело было в сентябре, через четыре месяца после аварии, АЭС не была закрыта саркофагом. Это был поступок. Многие ликвидаторы считают едва ли не своим гимном именно ее песню «Не имей сто друзей». А актриса Юлия Высоцкая угодила в новости СМИ, просто поставив «лайк» под постом Аллы Пугачевой. Потому что ее «сердечко» заметили патриотически настроенные комментаторы, которые заразились чередой гневных сообщений в адрес Высоцкой: мол, позорит мужа режиссера Андрея Кончаловского и мужниного брата режиссера и «бесогона» Никиту Михалкова».