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    Грузовик «обновил» въезд на ЗСД с Васильевского, усыпав его строительным мусором

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    Нерадивый водитель грузовика устроил другим автомобилистам внезапную пробку на ЗСД Петербурга, а сотрудникам эксплуатирующей организации — срочную внеплановую уборку. Теперь ему придется держать ответ перед ГИБДД.

    КАМАЗ усыпал кирпичами въезд на ЗСД с проспекта Крузенштерна, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Михаил. Произошло это около половины третьего часа дня. Из-за строительного мусора движение было затруднено.

    Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», на место практически сразу направили усиленную смену эксплуатации. Рабочие сначала сгребли все в полосу безопасности, чтобы как можно быстрее освободить проезд, и потом постепенно собирали мусор для вывоза. Виновник ситуации скрылся, но его отследили по камерам и оформили все в ГИБДД.

    Сейчас движению на въезде ничто не мешает, и затруднений там не наблюдается.

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