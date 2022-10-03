Грузовик «обновил» въезд на ЗСД с Васильевского, усыпав его строительным мусором

Нерадивый водитель грузовика устроил другим автомобилистам внезапную пробку на ЗСД Петербурга, а сотрудникам эксплуатирующей организации — срочную внеплановую уборку. Теперь ему придется держать ответ перед ГИБДД.
КАМАЗ усыпал кирпичами въезд на ЗСД с проспекта Крузенштерна, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Михаил. Произошло это около половины третьего часа дня. Из-за строительного мусора движение было затруднено.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе «Магистрали Северной столицы», на место практически сразу направили усиленную смену эксплуатации. Рабочие сначала сгребли все в полосу безопасности, чтобы как можно быстрее освободить проезд, и потом постепенно собирали мусор для вывоза. Виновник ситуации скрылся, но его отследили по камерам и оформили все в ГИБДД.
Сейчас движению на въезде ничто не мешает, и затруднений там не наблюдается.