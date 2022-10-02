Жителю Петербурга принесли повестку, но он казах

Житель Московского района Петербурга утром выходного дня получил повестку от сотрудника ЖКС. У него нет российского паспорта.
О курьезе петербуржец рассказал 2 октября 47news. Повестку ему принесли воскресным утром, когда 31-летний гражданин Казахстана мирно отдыхал дома с женой.
Георгий живет в Петербурге почти десять лет, он закончил магистратуру университета телекоммуникаций Бонч-Бруевича и работает инженером. В армии он не служил, ни в казахской, ни, тем более, российской.
После вручения повестки он позвонил и в ЖКС, и на горячую линию по вопросам мобилизации, и в консульство Казахстана.
Как так получилось, что на него вообще была выписана повестка, никто ему ответить не смог. Но в военкомате уверяют, что он может прийти и отметиться, чтобы больше не беспокоили — мобилизовывать его никто не будет.