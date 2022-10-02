174 погибших и 180 раненых — в Индонезии произошла крупнейшая катастрофа на футбольном матче за последние полвека

Трагедией завершился матч чемпионата Индонезии по футболу между местными командами «Арема» и «Персебая» (2:3). Как сообщает 2 октября официальный сайт ФИФА, сразу по окончании игры болельщики проигравшей «Аремы» прорвались с трибун на поле и устроили беспорядки.

Полиции пришлось использовать слезоточивый газ. Это привело к панике и давке. Изначально сообщалось о 127 погибших. Позже, по официальным данным, их количество увеличилось до 174 человек, в числе которых оказались пятилетний ребенок и полицейский. Еще 180 получили травмы разной степени тяжести.

Основными причинами смерти стали удушья и черепно-мозговые травмы.

Как сообщили местные власти, стадион был переполнен. На 38-тысячной арене находилось 42 тысячи человек.

Принято решение о приостановке чемпионата Индонезии на неделю до полного выяснения обстоятельств. «Ареме» запретили до конца сезона проводить матчи.

«Мир футбола в шоке после трагических событий, случившихся в Индонезии после матча между «Аремой» и «Персебаей» на стадионе «Канджурухан». Это черный день для всех, кто связан с футболом. Эта трагедия находится за гранью понимания. Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто потерял жизни в результате этой трагедии. В это сложное время мысли и молитвы ФИФА и всего мирового сообщества сейчас с жертвами, пострадавшими, а также со всем народом Индонезии, Азиатской футбольной конфедерацией, Индонезийской футбольной ассоциацией и футбольной лигой Индонезии», — заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.