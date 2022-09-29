«На любую атаку решительно ответим». НАТО считает утечки на «Северных потоках» диверсией

НАТО считает, что утечки газа на «Северных потоках» произошли из-за «актов саботажа». За любой атакой на критически важную инфраструктуру альянса последует «решительный ответ».
«Эти утечки создают риски для судоходства и наносят значительный ущерб окружающей среде. Мы поддерживаем проводимые расследования для определения происхождения ущерба», — говорится в заявлении НАТО, опубликованном 29 сентября.
Утечки также назвал диверсией министр обороны Латвии. Шведская полиция начала расследование, чтобы проверить, так ли это.
Ранее береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку.
Инцидент на нитках «Северного потока — 1» и одной нитке «Северного потока — 2» произошел в минувший понедельник. Вокруг зон утечек установили запретные зоны для судоходства. Эксперты считают, что в зоне прорыва на несколько месяцев исчезнут представители флоры и фауны.