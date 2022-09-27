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    Министр обороны Латвии назвал ЧП на «Северном потоке» диверсией

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    Министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал ЧП на газопроводе «Северный поток» диверсией и призвал ЕС и НАТО к расследованию и защите критической инфраструктуры.

    «Взрыв газопровода «Северный поток» в Балтийском море — это диверсия, диверсия произошла в непосредственной близости от территории НАТО. Это момент, когда необходимо тесное сотрудничество между союзниками по ЕС и НАТО в расследовании инцидента и защите критической инфраструктуры», — написал Пабрикс в соцсетях (цитата по РИА Новости).

    В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток «Северного потока — 2» (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.

    Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор «Северного потока» (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также неизвестны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на «Северном потоке» на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на «Северном потоке — 2» на юго-востоке от острова.

    Как передает агентство Блумберг, Германия и Дания не исключают, что утечки на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли из-за диверсии.

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