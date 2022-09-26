В закрывающейся Финляндии нашествие россиян. Некоторые идут лесами

Финляндия продолжает отчитываться о наплыве россиян. За выходные в Суоми прибыли 17 000 человек. Некоторых поймали в лесах, рассказали в пограничной службе республики.
Как сообщили финские пограничники 26 сентября, около 17 тысяч россиян пересекли границу с Финляндией в минувшие выходные после объявления мобилизации в России. Это на
На МАПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» уже непрерывные очереди в течение всей ночи, и ожидается, что желающих въехать в Финляндию станет еще больше в ближайшее время — страна готовится закрыть границы для большинства россиян.