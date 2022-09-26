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    В закрывающейся Финляндии нашествие россиян. Некоторые идут лесами

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    Финляндия продолжает отчитываться о наплыве россиян. За выходные в Суоми прибыли 17 000 человек. Некоторых поймали в лесах, рассказали в пограничной службе республики.

    Как сообщили финские пограничники 26 сентября, около 17 тысяч россиян пересекли границу с Финляндией в минувшие выходные после объявления мобилизации в России. Это на 80 % больше, чем в предыдущие. В Куусамо четыре человека сделали это незаконно, через лес, были пойманы и запросили убежища, пишут финские СМИ.

    На МАПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра» уже непрерывные очереди в течение всей ночи, и ожидается, что желающих въехать в Финляндию станет еще больше в ближайшее время — страна готовится закрыть границы для большинства россиян.

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