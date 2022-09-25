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    Гигантский голубь-именинник поселился под крышей Анненкирхе

    1922

    На колокольне лютеранской церкви Анненкирхе в Петербурге появился радостный голубь. Птица огромная, да только надувная. Зовут его Аннатолий. «В Библии голубь — это еще и вестник хороших новостей», — напомнили в церкви.

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    Как говорится на странице Анненкирхе во «ВКонтакте», надувной Аннатолий — символ выставки, посвященной различным этапам истории лютеранской церкви.

    «В этом году мы отмечаем круглую дату — 300 лет с момента освящения первой церкви, которая находилась на этом месте», — сообщили в группе.

    Голуби на лютеранской колокольне, добавили в церкви, празднуют такую же красивую дату.

    Подробности о выставке можно прочитать тут.

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