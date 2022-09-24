За один день и без больничного: как быстро вылечить простуду — 10 простых шагов и народные средства, которые работают

Сезон «у меня, похоже, температура» в самом разгаре Фото: Ирина Шарова / 72.RU Поделиться Поделиться





При первых признаках болезни каждому из нас хочется знать, как быстро помочь своему организму справиться с простудой, если она застигла врасплох (а бывает иначе?). Первое, что приходит на ум, — это стакан горячего чая или молока с мёдом. Или все-таки сразу начинать с волшебной таблетки? Специально для наших коллег из Wday.ru врачи рассказали, как бороться с инфекцией в первый день болезни, а редакции E1.RU и 59.RU узнали, какие народные методы работают лучше всего.

Обращаем ваше внимание, врачи не рекомендуют заниматься самолечением и при малейших признаках ухудшения состояния советуют обращаться к специалистам.

Утро, первый день болезни. Если вы встали с покраснением в горле и заложенным носом, обязательно прополощите горло, чтобы удалить налет. Терапевт Сергей Черемушкин советует за полчаса до еды принять раствор из настойки прополиса и воды (1 столовая ложка настоя на 5 столовых ложек воды). Далее промойте нос солевым раствором. На завтрак выпейте чай с лимоном и столовой ложкой сиропа шиповника. Из лекарств можно использовать нестероидные противовоспалительные препараты. Перед выходом из дома закапайте в нос капли.

Сергей Черемушкин — главный терапевт Центральной дирекции здравоохранения — филиала ОАО «РЖД», заведующий отделением, врач-терапевт высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии МГМСУ. Если недомогание застало вас прямо днем на рабочем месте, не стоит ждать вечера — начинайте лечиться сразу. — Первую помощь может оказать аскорбиновая кислота. Но используйте не таблетки, а порошок, который быстрее проникает в кровь и не наносит вреда, если его принимать на голодный желудок. При лечении понадобится 1 грамм аскорбиновой кислоты: насыпьте ее в чайную ложку, съешьте и запейте чаем, можно с лимоном. Если полоскать горло на работе не представляется возможным, пригодится ингаляционный спрей, например на основе йода с ментолом, — советует эксперт.

Вечер — время самой активной борьбы с простудой. Можно использовать аспирин в порошке. Также врач предлагает выбрать напиток на основе шиповника, черной смородины, облепихи, меда и лимона. Употреблять его небольшими глотками, теплым, в течение всего вечера.

Откажитесь от горячей ванны, при простуде больному нужно только сухое тепло. — Влага способствует размножению бактерий, а наша задача — максимально сократить их количество. Но можете сделать горчичную ванну для ног. Разведите в горячей воде 2 столовые ложки сухой горчицы, опустите ноги и держите 15–20 минут, время от времени осторожно добавляя горячую воду. После процедуры энергично разотрите ноги полотенцем, наденьте сухие шерстяные носки, — заключает терапевт. — Перед сном можно измельчить в тарелке несколько долек чеснока, головку лука и поставить рядом с кроватью.

Врач-терапевт Александра Мызникова напоминает, что на сегодня не существует ни одного противовирусного «препарата от простуды» с доказанной эффективностью. — На выработку антител и элиминацию вируса из организма уходит определенное время, длительность которого также никак не зависит от количества съеденного перца, чеснока, лимона и других «чудо-продуктов». Поэтому известный афоризм о том, что «простуда лечится с препаратами 7 дней, а без препаратов — неделю», остается верным и в наши дни, — говорит она.

Мёд поможет? Уже ни для кого не секрет, что при ОРВИ не следует самостоятельно пить «противовирусные» и антибиотики. Лучше обратиться к врачу, который назначит грамотное лечение. Но если времени совсем нет и не хочется надолго выпадать из привычного ритма жизни, натуральный мёд может стать отличным помощником при сухом кашле, снять воспаление и укрепить иммунитет. Главное — употреблять его правильно. Первое, о чём важно помнить, — мёд не выносит высоких температур. При нагревании свыше 40 ºС мёд меняет свою структуру, в результате в нём образуется оксиметилфурфурол. А если нагреть мёд свыше 50 ºС , он и вовсе потеряет практически все полезные свойства.

— Употреблять мёд с горячим чаем или горячим молоком лучше вприкуску. Если же хочется вмешать его в напиток, нагревать можно только до 40 ºС , чтобы избежать образования вредных веществ, — рассказал председатель областного общества пчеловодов «Уральская пчела» Геннадий Ковалев. — Что касается хранения мёда, оптимальная температура — +8 ºС . Если соблюдать температурный режим, мёд может храниться очень долго, не теряя полезных качеств. Стоит отметить, что «страшилки» относительно вредности оксиметилфурфурола в мёде сильно преувеличены, если употреблять его в разумном количестве. Оксиметилфурфурол образуется при нагревании углеводных соединений, в данном случае — фруктозы, в кислой среде. ГОСТ ограничивает допустимое содержание оксиметилфурфурола в 1 килограмме мёда 25 миллиграммами. Со­держание оксиметилфурфурола в свежем мёде близко к нулю, в перегретом — более 80 мг/кг. Еще в 1975 году в Институте пита­ния РАМН провели ис­следования, которые показали, что ежесуточное поступление оксиметилфурфурола в организм с пищей в количестве 2 миллиграмма на 1 килограмм веса не представляет для чело­века опасности. Поэтому если употреблять даже нагретый мёд в разумном количестве, вреда здоровью не будет. Например, в газированных напитках содержание оксиметилфурфурола и вовсе может достигать 300–350 мг/л.

— Мёд — признанное средство в лечении и профилактике простудных заболеваний. Но необходимо помнить, что это ни в коем случае не лекарство, это продукт, который идет в дополнение к основным назначениям врача. В период ОРЗ и ОРВИ только натуральный мёд и его продукты способны оказывать положительное воздействие на организм, ускорять его выздоровление, — рассказала врач-терапевт Елена Шабунина. — К примеру, мёд акации известен как хорошее общеукрепляющее, липовый обладает отхаркивающими и противовоспалительными свойствами при заболеваниях горла и бронхов. Горчичный мёд хорошо воздействует на воспалительные процессы в организме, оказывает оздоравливающее действие на дыхательную систему. А майский (ранний) мёд обладает бактерицидными и отхаркивающими свойствами.

Какие народные методы помогают, а какие наоборот Если, заболев, вы рискнули позвонить маме или бабушке и рассказать о происходящем, то йодная сетка и носочки с солью вам обеспечены. Что из этого действительно поможет, а что бесполезно и опасно?

Многие знают, что чеснок можно употреблять для профилактики простудных заболеваний. Он вырабатывает фитонциды — активные вещества, убивающие микробов. Но с чесноком стоит быть осторожным людям с гастритом и больным желудком. Полоскание горла солью и содой позволяет облегчить самочувствие при инфекционных заболеваниях горла. Таким раствором можно устранить отек и уменьшить проявление симптомов ангины, стоматита, гингивита и других заболеваний. А вот делать йодную сетку, чтобы облегчить кашель, не стоит. У йода есть небольшой согревающий эффект, но не более того. А если рисовать им на горле и спине, то он легко попадет в организм. Переизбыток йода может привести к неприятным последствиям, например гипертиреозу. Ингаляции горячей картошкой от насморка тоже не проходят для организма бесследно, особенно противопоказаны они детям. Во время такой ингаляции трудно контролировать температурный режим, а слишком горячий пар может вызвать ожог слизистой носоглотки и повреждение голосовых связок.

А как же насчет обтирания тела уксусом или водкой от температуры? Когда у человека повышенная температура и не все препараты можно давать, обтирания срабатывают хорошо. Но не забывайте, что перед процедурой тот же уксус надо развести. Если начнете обтираться эссенцией, вы, конечно, забудете о температуре, но только из-за того, что у вас появятся ожоги. Капать в нос при насморке раствор с мёдом врачи не рекомендуют, потому что мёд — это аллерген. Если вы не знаете, есть у вас аллергия на этот продукт или нет, зачем рисковать? Более того, из-за промывания носа мёдом может начаться отек Квинке. Малиновое варенье действительно помогает снизить жар. Малина — хороший аспирин, и варенье можно употреблять, если чувствуете недомогание. При условии, что у вас опять же нет аллергии.

Врачи не будут против, если вы выпьете глинтвейн для профилактики простуды. Только не переборщите с профилактикой. Но когда уже заболели, он будет бесполезен. Сок черной редьки и мёд спасут от бронхита. Вместе они превращаются в действенное отхаркивающее, благодаря этой комбинации хорошо отходит мокрота. Но не забывайте, что редька — сильно раздражающий продукт и его не всем можно. Например, если у вас гастрит или панкреатит, ждите проблем.

Для лечения ангины народные советчики предлагают такой вариант: влить одну столовую ложку керосина в стакан теплой воды. Половину стакана выпить, а оставшейся порцией прополоскать горло. Но врачи категорически не рекомендуют это повторять. А если вы проделывали такой трюк и остались живы, поздравляем! Керосиновая профилактика отправит вас в отделение токсикологии раньше, чем вы почувствуете какое-то облегчение.