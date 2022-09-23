Арестованным в Петербурге участникам несогласованной акции вручили повестки в военкомат

В Петербурге семерым молодым людям, которые получили по 10 суток административного ареста за участие в несогласованной акции, раздали повестки в военкомат.

Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, повестки им лично вручил представитель военного комиссариата. После освобождения они «обязаны будут явиться в военкомат и получат возможность мобилизоваться».



Источники «Фонтанки» сообщают, что в ближайшее время повестки получат еще 137 арестованных участников незаконных акций.

