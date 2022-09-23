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    Арестованным в Петербурге участникам несогласованной акции вручили повестки в военкомат

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    В Петербурге семерым молодым людям, которые получили по 10 суток административного ареста за участие в несогласованной акции, раздали повестки в военкомат.

    Как стало известно «Фонтанке» 23 сентября, повестки им лично вручил представитель военного комиссариата. После освобождения они «обязаны будут явиться в военкомат и получат возможность мобилизоваться».

    Источники «Фонтанки» сообщают, что в ближайшее время повестки получат еще 137 арестованных участников незаконных акций.

    Несогласованная акция протеста проходила в центре Петербурга вечером 21 сентября после объявления о частичной мобилизации в России.

    «Фонтанка» писала, что за предыдущие сутки более 310 человек получили наказания в виде административного ареста от 10 суток и выше за участие в несанкционированной акции. И лишь 10 % правонарушителей остались на свободе со штрафами и обязательными работами.

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