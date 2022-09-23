Больше 300 человек поместили под административный арест после несанкционированной акции в центре Петербурга

Петербургские суды 23 сентября продолжат рассматривать материалы, составленные на задержанных участников несанкционированной акции в Петербурге.
Сегодня нагрузка будет меньше, стало известно «Фонтанке». Осталось всего 100 материалов.
За предыдущие сутки более 310 человек получили наказания в виде административного ареста от 10 суток и выше. И лишь 10% правонарушителей остались на свободе со штрафами и обязательными работами.
«Фонтанка» давала промежуточную статистику, озвученную объединенной пресс-службой судов.