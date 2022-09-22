Глава Ростуризма объяснила, кому можно путешествовать. В том числе за границу

Россияне, которые не получили повестку в период частичной мобилизации, могут отправляться в путешествие. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем telegram-канале.



«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент, если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно», — отметила она.

Зарина Догузова рассказала, что в данный момент у Ростуризма нет никакой информации об ограничениях на федеральном уровне. «Также, по совету главы комитета Госдумы по обороне, за уточнениями можно обратиться в военкомат, к которому приписаны», — добавила она.