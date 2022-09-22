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    Гигантская воронка. Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Двулучное

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    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Двулучное. Воронка диаметром более 20 метров образовалась там из-за снаряда.

    «В результате попадания снаряда образовалась воронка радиусом 12 метров. Есть разрушения. <...> Один дом нужно отстраивать заново, по второму будет произведена дополнительная экспертиза», — написал он 22 сентября в своём Telegram-канале. По словам Гладкова, жертв и пострадавших нет.

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    «Фонтанка» писала, что в Белгородской области до 7 октября продлили «жёлтый» уровень террористической опасности. До того же числа будет действовать запрет на запуск петард, фейерверков и салютов.

    Белгородскую область обстреливают почти каждый день. Разрушено много домов, есть погибшие и пострадавшие. Вчера, 21 сентября, там горел частный дом, 15 сентября — таможенный терминал. 12 сентября один человек погиб и еще четверо пострадали в пограничном пункте Логачевка.

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