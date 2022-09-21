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    После обстрела в Белгородской области загорелся дом

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    Белгородская область 21 сентября снова попала под обстрел. Информации о жертвах или раненых нет.

    «После обстрела в селе Логачевка Валуйского горокруга загорелся частный жилой дом. Все оперативные службы выехали на место. По предварительным данным, пострадавших нет. Более подробную информацию дам позже», — рассказал губернатор области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

    Из Белгородской области почти каждый день поступают сообщения об обстрелах: о разрушенных домах, погибших и пострадавших. 15 сентября там горел таможенный терминал. 12 сентября один человек погиб и еще четверо пострадали в результате обстрела пограничного пункта Логачевка.

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