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    Губернатор Гладков показал пылающий после обстрела таможенный терминал

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    Таможенный терминал загорелся в результате обстрела силами ВСУ территории села Нехотеевки в Белгородской области. Об этом 15 сентября сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

    «В ходе проверки информации достоверно установлено, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС не пострадала», — пишет губернатор в своем Telegram-канале.

    Фото: Вячеслав Гладков / Telegram
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    В четверг глава региона заявил об обстреле сел Красный Хутор и Нехотеевка. Пострадавших в результате нет.

    Ранее жителей приграничных сел Белгородской области Нехотеевка и Журавлёвка убеждали временно эвакуироваться. Указанные села периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины. В результате имеются погибшие и раненые. 12 сентября один человек погиб и еще четверо пострадали в результате обстрела пограничного пункта Логачевка.

    Фото: Вячеслав Гладков / Telegram

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