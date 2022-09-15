Губернатор Гладков показал пылающий после обстрела таможенный терминал

Таможенный терминал загорелся в результате обстрела силами ВСУ территории села Нехотеевки в Белгородской области. Об этом 15 сентября сообщает глава региона Вячеслав Гладков.
«В ходе проверки информации достоверно установлено, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС не пострадала», — пишет губернатор в своем Telegram-канале.
В четверг глава региона заявил об обстреле сел Красный Хутор и Нехотеевка. Пострадавших в результате нет.
Ранее жителей приграничных сел Белгородской области Нехотеевка и Журавлёвка убеждали временно эвакуироваться. Указанные села периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины. В результате имеются погибшие и раненые. 12 сентября один человек погиб и еще четверо пострадали в результате обстрела пограничного пункта Логачевка.