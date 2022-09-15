Губернатор Белгородской области: Идёт обстрел села Нехотеевка

Села Красный Хутор и Нехотеевка обстреливают со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 15 сентября.



В Красном Хуторе разрушения есть в 14 домовладениях. Предварительно пострадавших нет. В Нехотеевке, как сообщил Гладков в телеграм-канале, один из снарядов попал на заправочную станцию, которая давно не работает.



Подразделения МЧС выехали на место.



Ранее жителей приграничных сел Белгородской области Нехотеевка и Журавлёвка убеждали временно эвакуироваться. Указанные села периодически подвергаются обстрелам со стороны Украины. В результате имеются погибшие и раненые. 12 сентября один человек погиб и еще четверо пострадали в результате обстрела пограничного пункта Логачевка.

