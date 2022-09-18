Губернатор Белгородской области рассказал, что в городе Валуйки после обстрела повреждены 72 дома

В городе Валуйки Белгородской области в результате ВСУ в минувшую пятницу получили повреждения 72 дома. Последствия губернатор Вячеслав Гладков назвал самыми тяжелыми после обстрела Белгорода в июле.
«На сегодняшний день это, наверное, самые тяжелые последствия от обстрела со стороны Украины после города Белгорода 3 июля. Подомовой обход показал, что в 72 жилых домах есть разрушения различной степени тяжести. По девяти домам будет проводиться дополнительная экспертиза, но уже сейчас видно, что восстановлению они не подлежат. Только сносить и строить заново», — говорится в сообщении от 18 сентября в Telegram-канале губернатора Гладкова.
В пятницу, 16 сентября, стало известно, что под обстрел со стороны Украины попал город Валуйки. Погиб один местный житель, двое пострадали.
Белгородскую область в последнее время обстреливают каждый день, есть раненые и погибшие. Жителей некоторых сёл призвали эвакуироваться. В приграничных районах Валуйского и Шебекинского городских округов школьников отправили на дистанционное обучение.