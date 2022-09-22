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    В Белгородской области продлили «жёлтый» уровень опасности и запрет на фейерверки

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    В Белгородской области до 7 октября продлён «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщил 22 сентября губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — написал он в своём телеграм-канале.

    Белгородскую область обстреливают почти каждый день. Разрушено много домов, есть погибшие и пострадавшие. Вчера, 21 сентября, там горел частный дом, 15 сентября — таможенный терминал. 12 сентября один человек погиб и еще четверо пострадали в пограничном пункте Логачевка.

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