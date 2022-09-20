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    Царь-пробка на Пулковском шоссе теперь не такая страшная. Но мешает ДТП

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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Пробка на Пулковском шоссе, где идёт ремонт, утром 20 сентября не превышает 4 километров в направлении Петербурга. Техники и рабочих нет, ограждений тоже не видно, передаёт корреспондент «Фонтанки». В понедельник пробка достигала 6 км, а 14 сентября — 10 км. В сторону области затора не наблюдается.

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Движение осложняет небольшое ДТП.

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    У пассажиров самолётов, едущих в Пулково, сегодня проблем нет. Как передает корреспондент «Фонтанки», по состоянию на 8:30 20 сентября, все подъезды и выезды из аэропорта — чисты и доступны для автомобилистов. Небольшое уплотнение в этом направлении наблюдается лишь между развязкой с Дунайским и КАД. Пассажиры сообщают, что в этом месте пришлось потерять около 10 минут.

    Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

    Ранее из-за ремонта и ограничения движения на Пулковском шоссе в этом районе несколько дней подряд образовывались огромные пробки, как в сторону города (и тогда люди опаздывали на работу), так и в сторону области (и тогда опаздывали в аэропорт). Дорожные работы на шоссе продлятся до конца октября, так что пока с пробкой окончательно прощаться не стоит.

    В целом в Петербурге сегодня нормальная для осени загруженность дорог: в час пик было 6 баллов по шкале «Яндекса», после 9 часов утра показатель опустился до 5 баллов. Коллапса на южных магистралях, как в предыдущие дни, не наблюдается. На КАД относительно небольшие заторы на внутреннем кольце перед вантовым мостом и Пулковским шоссе.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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