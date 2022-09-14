    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Переменная облачность, небольшие дожди

    Ощущается как 10

    1 м/с, вос

    754мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.07eur60.94
    Почему залив показал дноРеновация на паузеПогиб под ХарьковомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    Из-за жёсткой пробки на Пулковском шоссе опаздывают 13 автобусных маршрутов

    5792
    14 комментариев

    «Организатор перевозок» сообщил о проблемах с общественным транспортом на юге Петербурга утром 14 сентября.

    «Движение автобусных маршрутов № 13, 13А, 39, 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 299, 301 осуществляется со значительными задержками в расписании в связи с дорожными работами на Пулковском шоссе», — говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    ПоделитьсяПоделиться

    Как выглядит остановка около станции метро «Московская», показывают подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    ПоделитьсяПоделиться

    Пробка из-за дорожных работ на Пулковском шоссе к 9:20 достигла 8,4 км, её хвост тянется по Петербургскому шоссе. Заторы наблюдаются и на соседних магистралях: Волхонском, Витебском, Московском, на Софийской улице, на КАД.

    ПоделитьсяПоделиться

    Больше всего жалоб именно на пробку на Пулковском шоссе. Люди выходят из автобусов и идут пешком, опаздывают на учёбу и на работу. «При этом на интерактивной транспортной карте автобусы приходят и уходят каждые 10 минут, но в реальности их нет», — удивляется читательница «Фонтанки» Елена.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 14

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    14
    close