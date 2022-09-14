Из-за жёсткой пробки на Пулковском шоссе опаздывают 13 автобусных маршрутов

«Организатор перевозок» сообщил о проблемах с общественным транспортом на юге Петербурга утром 14 сентября.
«Движение автобусных маршрутов № 13, 13А, 39, 39Э, 90, 147, 150, 155, 187, 232, 252, 299, 301 осуществляется со значительными задержками в расписании в связи с дорожными работами на Пулковском шоссе», — говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.
Как выглядит остановка около станции метро «Московская», показывают подписчики «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Пробка из-за дорожных работ на Пулковском шоссе к 9:20 достигла 8,4 км, её хвост тянется по Петербургскому шоссе. Заторы наблюдаются и на соседних магистралях: Волхонском, Витебском, Московском, на Софийской улице, на КАД.
Больше всего жалоб именно на пробку на Пулковском шоссе. Люди выходят из автобусов и идут пешком, опаздывают на учёбу и на работу. «При этом на интерактивной транспортной карте автобусы приходят и уходят каждые 10 минут, но в реальности их нет», — удивляется читательница «Фонтанки» Елена.