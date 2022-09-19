В пробке на Пулковском у водителей сдают нервы, а пассажиры идут пешком. И это еще не час пик

Поделиться Поделиться





На дорогах Петербурга 19 сентября уже в пятом часу вечера скопились 5-балльные пробки вместо обычных 4 баллов. Основную лепту в уплотнение трафика внесли магистрали на юге города: заторы, собравшиеся там еще ранним утром, до сих пор на месте. У кого-то уже сдают нервы, кто-то идет пешком, а пассажиры аэропорта не могут даже выехать за шлагбаум. Чего ждать в час пик, могут рассказать те, кто уже прошел через это утром.



По данным «Яндекс.Пробок» на 16:40, затор на Пулковском шоссе составляет чуть меньше 3 километров, начинаясь примерно от пожарной части и заканчиваясь у развязки с КАД. Некоторым водителям уже настолько невмоготу, что они пытаются объезжать затор по газону. Причем за этим замечены водители не только внедорожников, но и легковых. На камеры одного из застрявших в пробке автомобилистов попали Lexus и Renault Logan. Видео появилось в телеграм-канале «Мегаполис».

В группе «Питер | Читай Пиши Люби» такие же застрявшие рассказывают, что из-за ремонта и спровоцированной им пробки не выехать из Пулково. Затор тянется уже с верхней парковки аэропорта. «Вот они вышли, открыли шлагбаумы — и все, аэропорт стоит», — рассказывает одна из автомобилисток на видео. Многие пассажиры идут пешком, пока автобусы выстроились вереницей в пробке.

Поделиться Поделиться





Пробка на Витебском проспекте тянется 4,3 километра. В Шушарах, как и утром, стоят Пушкинская и прилегающие улицы на выезд.

Поделиться Поделиться





Но самое «веселье» сейчас на Московском шоссе. Бордовая пробка в сторону Петербурга и на Колпинском шоссе из Пушкина никуда не делась. Вдобавок в районе Ленсоветовской дороги уже скопилась трехкилометровая пробка в сторону области.

Поделиться Поделиться





Чего ждать в час пик, когда горожане начнут массово разъезжаться с работы, могут поведать те, кто пережил этот транспортный коллапс утром.

«Опоздала на работу на час. Издевательство! Многие жители Ленсоветовского, Славянки, Колпино просто простояли в пробке 2 часа. Это и так не самый удачный участок дороги. Загружен регулярно, так ещё и ремонт затеяли. Фуры регулярно блокируют движение. Пытаются развернуться в не положенных для этого местах. Можно ведь как-то регулировать движение?! Освободить полосу для общественного транспорта? Ввести режим передвижения высокотонного транспорта?» — пишет читательница «Фонтанки» Екатерина. Некоторые водители, осознавая, что готовит им утро в дороге, выбрались на работу заранее. «Выехали из дома в 5:30, чтобы проехать из Ленсоветовского до пробок. Почему не расширят шоссе? Невозможно на работу добираться», — возмущается Мария.

Особенно «подкузьмили» дорожники жителям Пушкина. Все главные магистрали, ведущие из пригорода в Петербург, сегодня оказались на ремонте и встали в жестких пробках. «Выехал в 7 из Пушкина по Витебскому, перед Шушарами постоял от заправки ГПН, на КАД встал в пробку в 7:40, чуть недоезжая Софийки. Выехал из пробки за вантовым в 10:20, на Руставели съехал в 10:40. 3 ч. 36 мин. от Пушкина до ст. м. «Гражданский проспект» — это несколько перебор за 50 км дороги. Обычно я это расстояние преодолеваю за 1 час +/- 10 мин. Пугает, что скоро ехать домой как-то надо и машину не бросить нигде по пути. Но это не настолько чревато, чем опоздать на работу на 2,5 часа в понедельник утром», — рассказывает Максим.