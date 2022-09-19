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    Въезд в Петербург с юга уже полдня заткнут пробками: замерли Пулковское, Московское и Витебский

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    Многокилометровые заторы, которые с раннего утра собрались на крупных магистралях на юге Петербурга, держатся до сих пор. Чтобы попасть в город, придется либо постоять в пробках, либо сделать крюк.

    «На Витебском проспекте у Шушар перекрыли все полосы в город», — жалуются водители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На «Яндекс.Картах» отмечены дорожные работы в районе пересечения Витебского проспекта с Пушкинской улицей. На проспекте, по данным «Яндекс.Пробок», скопился затор длиной 5,9 километра, который тянется от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы. Кроме того, движение встало и на выезде из Шушар: на Пушкинской улице к Витебскому, а также Валдайской и Вишерской улицах и Новгородском проспекте к Пушкинской улице.

    Одновременно с этим из-за дорожных работ ограничено движение по Московскому шоссе. В итоге в сторону Петербурга там тоже держится плотная пробка в районе Шушар. Около 11 часов утра она тянулась на 5,1 километра — от Колпинского шоссе до поворота к заводу Foxconn. Сейчас наиболее плотное движение на участке протяженностью около 4,9 километра, но затруднения наблюдаются более чем на 9-километровом участке. Вместе с Московским в пробке стоит и Колпинское шоссе из Пушкина. «Сегодня утром из Пушкина в Питер быстрее было попасть через Мгу, чем напрямую», — комментирует ситуацию участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Иван.

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    По-прежнему затруднен въезд и по Пулковскому шоссе. Там пробка тянется на 5,6 километра — почти от Волхонского шоссе до КАД, хотя уже не затрагивает Петербургское шоссе, как было утром. В пробке застряли и выезжающие из аэропорта «Пулково». Вдобавок заторы наблюдаются на Волхонском шоссе от Пулковского к Таллинскому шоссе и на Красносельском шоссе в сторону КАД.

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