Въезд в Петербург с юга уже полдня заткнут пробками: замерли Пулковское, Московское и Витебский

Многокилометровые заторы, которые с раннего утра собрались на крупных магистралях на юге Петербурга, держатся до сих пор. Чтобы попасть в город, придется либо постоять в пробках, либо сделать крюк.

«На Витебском проспекте у Шушар перекрыли все полосы в город», — жалуются водители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На «Яндекс.Картах» отмечены дорожные работы в районе пересечения Витебского проспекта с Пушкинской улицей. На проспекте, по данным «Яндекс.Пробок», скопился затор длиной 5,9 километра, который тянется от Петербургского шоссе до Пушкинской улицы. Кроме того, движение встало и на выезде из Шушар: на Пушкинской улице к Витебскому, а также Валдайской и Вишерской улицах и Новгородском проспекте к Пушкинской улице.