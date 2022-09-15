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    От Белоострова до Шушар. В выходные в Петербурге вводят дорожные ограничения сразу в 10 районах

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    Автомобилистов предупредили о планируемых закрытиях и ограничениях дорожного движения в десяти районах Петербурга в предстоящие выходные. Адреса назвали вечером 15 сентября в Государственной административно-технической инспекции города.

    В Василеостровском районе в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей по Уральской улице и проспекту КИМа с 17 по 22 сентября ограничивается движение транспорта по проспекту КИМа — от Железноводской до Уральской улицы.

    В Калининском районе с 17 сентября по 9 октября из-за работ по прокладке электрокабеля водителям будет трудно проехать по Полюстровскому проспекту — от Менделеевской улицы до Чичуринского переулка.

    В Кировском районе ремонт дорожного покрытия с 17 сентября по 6 октября ограничит движение по улице Трефолева — от проспекта Стачек до проспекта Маршала Говорова.

    В Колпинском районе с 17 по 18 сентября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей полностью закрывается движение у дома 13 по Тверской улице в городе Колпино — от Тосненского переулка до набережной Комсомольского канала.

    В Красногвардейском районе с 17 сентября по 5 октября из-за дорожного ремонта движение ограничат по Свердловской набережной — от Малоохтинского моста до Пискаревского проспекта, включая перекрёсток с Пискарёвским проспектом.

    В Курортном районе с 17 по 23 сентября работы по строительству инженерных сетей закроют движение транспорта по Железнодорожной улице в посёлке Белоостров — от Индустриальной улицы до Кольцевой улицы.

    Кроме этого, с 17 по 23 сентября из-за строительства газопровода для автомобилистов полностью временно перекроют 9-ю линию в городе Сестрорецке у проспекта Красных Командиров. Объезд: проспект Красных Командиров — 8-я линия — Санаторная улица — 9-я линия — улица Коробицына.

    В Московском районе в связи с продолжающимися работами по реконструкции теплосети с 17 по 18 сентября ограничивается движение по улице Пилотов у Штурманской улицы. Объезд: Взлётная улица — Вертолётная улица — улица Пилотов.

    Также из-за ремонта дорожного покрытия с 17 сентября по 10 октября движение будет ограничено по Пулковскому шоссе — от КАД до дороги в аэропорт.

    В Петроградском районе из-за работ по прокладке газопровода с 17 сентября по 14 октября ограничения будут действовать на улице Академика Павлова — от Уфимской улицы до тупика и по Уфимской улице у улицы Академика Павлова.

    В Приморском районе ремонт дорожного полотна 17 сентября временно перекроет для автомобилистов участок Яхтенной улицы у Приморского шоссе.

    Помимо этого, в связи с ремонтом трамвайных путей с 17 сентября по 14 ноября ограничивается движение по улице Оптиков — от Стародеревенской до Гаккелевской улицы.

    А из-за ремонта дорожного покрытия с 17 по 20 сентября ограничения вводятся на Богатырском проспекте — от Туристской улицы до Яхтенной улицы.

    В Пушкинском районе по этой же причине с 17 сентября по 11 ноября ограничат движение транспорта по Московскому шоссе в посёлке Шушары — от 1-го Бадаевского проезда до Колпинского шоссе.

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